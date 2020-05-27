Sabah yazarı Engin Ardıç: Bakalım İmamoğlu Mustafa Sarıgül gibi sinirlenip seçmen tartaklamaya ne zaman başlayacak?

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşesinde yeniden alevlenen erken seçim tartışmalarına yer verdi. Tartışmanın tekrar tekrar gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade eden Ardıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı.

“CHP öldür Allah hep bulunduğu yerde” diyen Ardıç, “İmamoğlu denilen siyasi balon daha bir yılı doldurmadan patladı (bakalım Mustafa Sarıgül gibi sinirlenip seçmen tartaklamaya ne zaman başlayacak?)” diye yazdı.

Ardından eski MHP'li Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin "barajla cebelleştiğini" yazan Ardıç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fakat erken seçim yok. Neden yok? Koronavirüs salgını geçmeden seçime gidene herhalde deli derler. Salgının ekonomiye getirdiği daralmayı "sağaltmadan" seçime gidene ne derler peki? Lan oğlum, kendi müşterinize gaz vermek için ikide bir erken seçim diye kalkıp oturmayın, bir erken seçimde kepaze olursunuz!

Ama korkmayın, seçim "zamanında" yapılacak. O arada şu yüzde 1'i yüzde 2'ye çıkarmaya bakın ki efendileriniz sevinsinler. Kepaze olmaz, yalnızca madara olursunuz, eh bu da bir tesellidir."

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