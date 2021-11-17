Sabah yazarı: Elmalı davasında hayatını mahvettiğimiz aileye, ülkece kocaman bir özür borçluyuz

Sabah yazarı Melih Altınok, Antalya'da, 7 yaşındaki kız çocuğu 10 yaşındaki abisine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. ile çocukların 15 yaşındaki dayısının beraat etmesiyle ilgili olarak, "Aylardır 'taciz ettiğimiz', hayatını mahvettiğimiz aileye, ülkece kocaman bir özür borçluyuz" yorumunu yaptı.

Altınok, Elmalı davasında çıkan beraat kararıyla ilgili olarak, "'Pardon ya' denilip geçilecek bir meseleden bahsetmiyoruz. Bir aile aylarca hedef gösterildi. Kim bilir o süre içinde neler yaşadılar? Dün hâlâ Elmalı davasında 3 sanığın aklanmasını, 'Elmalı davasında şaşırtan karar' diye değerlendirenler vardı. Niye şaşırdınız arkadaşlar? Mahkemenin beraat kararına gerekçe gösterdiği tüm ayrıntıları, daha olay medyada patlak verdiği günlerde bu köşede tane tane anlattım. 'Elmalı davasındaki soru işaretleri' ve 'Elmalı davasında adli tıp raporunu gerçekten görmek ister misiniz?' başlıklı yazılarda, çocuklara ait olduğu söylenen çizimler, ses kayıtları gibi elden ele yayılan 'delillerin' güvenilir olmadığı uyarısını yaptım.

Ahkâm kesmeden önce herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bilgileri aktardığım yazılarımı, 'Ben demiştim' demek için hatırlatmıyorum. Kimse 'Nereden bilebilirdik ki' diye kendisini savunmasın diye söylüyorum. Zira halkı, sürekli korku, panik, güvensizlik içinde tutmaya hizmet eden ve çarkları sosyal medya gazıyla döndürülen kara bir düzen bu... Bugün Elmalı kasabasında 'başkalarının hayatını' yer, çiğner, tükürür, kim bilir belki de yarın sizinkini... Aylardır 'taciz ettiğimiz', hayatını mahvettiğimiz aileye, ülkece kocaman bir özür borçluyuz" yorumunu yaptı.

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TIKLAYIN - Elmalı Davası | İki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin görülen davada 3 sanık hakkında beraat