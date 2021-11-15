Elmalı Davası | İki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin görülen davada 3 sanık hakkında beraat

Antalya’nın Finike ilçesinde, 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Antalya'nın Elmalı ilçesinde görülen davada 3 sanık hakkında beraat kararı verildi. (DHA)

Tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı suça S.C.G., 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Ne olmuştu?

Elmalı'daki davanın açılmasına yönelik ilk adımı çocukların babaanneleri atmıştı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada 5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaannelerinin, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiası ile Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve şikayette bulunduğunu aktarmıştı.

İhbar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuk izlem merkezinde başlatılan psiko-sosyal destekle birlikte çocukların beyanları alındı. Ardından da elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde iddianame düzenlendi. Sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

Açılan davada delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle 16 Ekim 2020 tarihinde sanıklar anne Merve A. ve çocukların üvey babası Rahmi A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Ancak 5 Ocak 2021'deki üçüncü duruşmada yargılama sürecinde delillerin toplanmış olduğu ve alınan beyanlarda çelişkiler olduğu gerekçesiyle sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi.

Karara, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve davaya müdahil olan avukatlar itiraz etmişti.

Dava ile ilgili üçüncü duruşma 5 Ocak 2021'de görülmüştü. Anne Merve A. çocuklarının "dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını" düşündüğünü söylemiş sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuşmuştu.

Davada 17 Eylül'de ara karar açıklanmış ve sanıkların tutuklu yargılanması talebi reddedilmişti.

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