Sabah yazarı: Ekonomide tek kale maç döneminin bittiğini kabul etmek gerekiyor!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Albayrak'ın açtığı pencere Türkiye ekonomisine; yerleşik görüş, reçete ve kalıpların dışında da bakılmasının zaruri olduğunu gösteriyor! Yani, ekonomide tek kale maç döneminin bittiğini kabul etmek gerekiyor!" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Berat Albayrak'a göre, rekabetçi kur politikasının özünde, ihracatçının döviz cinsinden üretim maliyetlerinin düşmesi, müşterilerine döviz cinsinden daha ucuza mal satması ve böylece ihracat pazarlarındaki payını artırması realitesi yatıyor. Son olarak, döviz kurlarının rekabetçi seviyeye hızlı bir şekilde gelmesi, ardından denge oluşturulmasının hayati önemine odaklanan Albayrak, "Döviz kurlarının denge noktası nedir?" sorusuna, kısa ve net bir açıklama getiriyor: 'Ekonomimiz; potansiyel seviyesinde, yani yaklaşık yüzde 5 civarında büyürken cari açık vermiyorsak döviz kurumuz denge noktasına gelmiş demektir!" ifadesini kullandı.