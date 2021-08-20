Sabah yazarı Duran: Ne anti-emperyalist ne de dini yaklaşımla Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesi güzellemesi yapılamaz

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "Ne anti-emperyalist ne de dini yaklaşımla Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesi güzellemesi yapılamaz" düşüncesini dile getirdi. Duran, "Ankara, geçiş süreci için Afgan halkına katkı verecek rasyonel bir yaklaşım sergiliyor, Taliban ile de görüşerek kapsayıcı bir hükümet kurulmasını kolaylaştırmak istiyor" yorumunu yaptı.

Duran yazısında, "Bu kaosun nasıl yönetileceğini tüm dünya gibi biz de konuşuyoruz. Yeni durumda ne yapılması gerektiğini ve Taliban'ı tartışıyoruz. Ankara, geçiş süreci için Afgan halkına katkı verecek rasyonel bir yaklaşım sergiliyor. Taliban ile de görüşerek kapsayıcı bir hükümet kurulmasını kolaylaştırmak istiyor. Bu minvalde Pakistan ve Katar ile birlikte Taliban'ın "genel af" gibi ılımlı adımları atmasını teşvik ediyor. Kabil havalimanını koruma misyonunu ise yeni şartlarda değerlendiriyor. Afganistan'da yeni hükümetin kurulması, göçün engellenmesi, Türk soyluların güvenliği ve yeni dönemde etkilerinin olabilmesi için Türkiye diplomatik olarak inisiyatif alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'ın kapsayıcı adımlar atmasını olumlu bulması bu gayelere matuf." ifadesini kullandı.

Duran şunları kaydetti:

"Taliban'ın dışlayıcı, bağnaz İslam anlayışı ile Türkiye'nin İslami hayat tecrübesi birbirinden çok uzakta. Anlamsız bir İslamcılık benzetmesi üretilmesi gerçekten garabet. Taliban'ın kazanmasına sevinenler de aynı hatalı bakışın diğer yüzü. Ne anti-emperyalist ne de dini yaklaşımla Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesi güzellemesi yapılamaz. İslami hassasiyetlere sahip AK Parti döneminde gerçekleşen Türkiye tecrübesi Taliban türü radikal anlayışların karşısındaki örnektir. Laikçi kaygılarla "Talibanlaşma" gibi bir olgunun Türkiye'ye getirileceği korkusunu yaymak bu ülkeye zarar vermektir. Bu çevrelerin Taliban'ın "Şeriatı uyguluyorum" söylemi üzerinden Türkiye'de garip bir "İslam-Şeriat" tartışması çıkaracağı görülüyor. Şurası net, "Taliban'a karşı ne yapılmalı" sorusu ile kendi iç siyasi polemiklerimizi birleştirmek rasyonel düzlemde dış politikayı tartışmak değildir. İdeolojik bir operasyondur."