Sabah yazarı Duran: İktidarın hayat pahalılığı ile mücadele ve gelir dağılımında başarılı olması durumunda muhalefetin mitingleri etkisiz olur

Sabah yazarı Burhanettin Duran, muhalefet partilerinin kritik konularda ortak politikada birleşmelerinin 'neredeyse imkansız' olduğunu söylerken, "İktidarın hayat pahalılığı ile mücadele ve gelir dağılımında başarılı olması durumunda muhalefetin mitinglerinin etkisiz olacağı açık" dedi.

Duran, "Son yirmi yılda AK Parti'ye en az bir oy ver miş yüzde 70'lik seçmen kitlesi var. Muhalefetin iktidar alternatifi olamadığını gören seçmenin yaklaşımı AK Parti'nin toparladığını düşündüğü anda daha farklı olacaktır. AK Parti ile seçmeni arasında 'sadece dindarlık ve kaygıların' kaldığını söyleyenler 'bu defa Erdoğan kaybedecek' dedikleri her seferinde neden yanıldıklarını hatırlasınlar. Hızla dönüşen Türkiye sosyolojisine 2023 sonrası için umut verme konusunda hâlâ iktidar muhalefetten önde.

Yeni ekonomik hamleye eşlik edecek bir yenilenme çabasına ve toparlanma seferberliğine duyulan ihtiyaç ise ortada" ifadesini kullandı.

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