Sabah yazarı Duran: Göçmenleri, bazı popülist ırkçı yaklaşımların söylediğinin aksine zorla göndermek mümkün değil

Sabah yazarı Burhanettin Duran, bugünkü köşesinde göçmen meselesinin nasıl tartışılması gerektiğini değerlendirdi. Duran göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili olarak "Bazı popülist ırkçı yaklaşımların söylediğinin aksine zorla göndermek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Duran yazısında Suriyeli sığınmacıları ne kadarının topluma entegre edilip ne kadarının geri gönderilebilir olduğunun karışık bir konu olduğunu ifade ederek şöyle yazdı:

"Her şeyden önce sığınmacıların dönüşünün gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir olması gerekiyor.

Bazı popülist-ırkçı yaklaşımların söylediğinin aksine zorla göndermek mümkün değil. Sözgelimi Esad rejiminden kaçanları Esad ile anlaşsanız bile zorla gönderemezsiniz. Şu iyi anlaşılmalı: Düzensiz göç ile mücadele siyasetin ortak meselesi.

Yakın vadede hızlı ve kesin çözüm yok. Bu yüzden kısa, orta ve uzun vadeli şekilde bir politika yürütülmeli. Muhalefetin konuyu ideolojik-popülist düzleme çekmesi ise hayli sıkıntılı bir durum. Daha açık söyleyeyim, ülkemizdeki ekonomik sorunlarla sığınmacıların varlığını bir araya getiren ırkçı-faşist dil, Türk demokrasisini zehirler. Yabancı düşmanlığını körükler.

Sorunu çözülemeyecek hale getirdiği gibi yeni sorunlar, yeni toplumsal fay hatları üretir. İşin özü, 2023 seçimlerinde kullanmak üzere CHP ve İP'in Suriyelileri muhalif-popülist bir söylemin merkezine oturtmasını hayli tehlikeli buluyorum. Bolu Belediye Başkanı'nın ayrımcı dili sadece bir işaret. Düzensiz göç ciddi bir sorun, muhalefetin bu konudaki sorumsuz popülizmi ise bir "beka" meselesi."

Yazının tamamı için tıklayın