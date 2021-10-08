Sabah yazarı Duran: 2023 seçimleri çok sert bir rekabete ve büyük bir hesaplaşmaya sahne olacak

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "2023 seçimleri çok sert bir rekabete ve büyük bir hesaplaşmaya sahne olacak. Bunu, siyaseti yakından takip eden herkes derinden hissediyor." görüşünü savundu.

Duran yazısında, "Sistem ve aday tartışmaları, ittifaklar arası gerilimler, lider polemikleri ve her türlü dezenformasyon gündemde. Rekabetin büyük ve kritik olmasının tek sebebi siyasi düzenimizin nasıl şekilleneceği ve 'Kürt sorunu' dahil meselelerimizin hangi somut politikalarla çözüleceği değil. Ya da cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla kimin, hangi kadro ve vizyonla taşıyacağının yarışması da değil. Elbette bu konuların tartışılması sağlıklı bir demokrasiye işaret eder." düşüncesini dile getirdi.

Duran şu ifadeleri kullandı:

"Ancak seçimlerin asıl gündemi, yaklaşık yirmi yıldır Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı ve Türkiye'yi uluslararası sistemde taşıdığı yerdir. Pandemi ve hayat pahalılığı gibi sorunlara rağmen muhalefete akıl verenler dahi iktidardan koptuğunu söyledikleri oyların muhalefete gitmediklerinin farkında. Erdoğan'ın kampanya döneminde sahaya inmesi ve partisini daha dinamik hale getirerek 2023 seçimlerini göğüslemesinden ürküyorlar. Bunun gerçekleşmemesi için de iki hedefe yönelik ağır bir kampanya yürütülüyor: a) Erdoğan'ın sağlığı ve liderliği, b) Dış politika dinamizmi."