Sabah yazarı Donat: "Sığınmacıları geri göndereceğiz" sözü ucuz siyaset

Sabah yazarı Yavuz Donat, Kayseri'de sığınmacıların hayli fazla olduğunu söylerken, önemli bir bölümünün yerleşik sayıldığını, iş yeri açtığını söylerken, "'Geri göndereceğiz' sözü... Ucuz siyaset... Popülizm" dedi.

Donat, bugünkü yazısında Kayseri ziyaretine ilişkin olarak şunları yazdı:

"Suriyeli sığınmacı hayli fazla... Afgan da var... İranlı da. Sahabiye Mahallesi... Fevzi Çakmak Mahallesi... Gecekondu önleme bölgesi eski Şeker Bağları. Sığınmacı dolu. Sığınmacı sözün gelişi. Önemli bölümü, yerleşik sayılır. Kimi kuyumcu, kimi market açmış. Kimi taşımacılık yapıyor, kimi lokanta işletiyor. Kimi sanayide, kimi inşaatta.

"Ey millet! Bana oy ver, hepsini geri göndereceğim" diyenler, zahmet edip, Kayseri'ye gelsinler. Adam iş kurmuş, Ticaret Odası'na kaydolmuş, yanında işçi çalıştırıyor, vergi ödüyor... İhracat yapan bile var. Özetle... "Geri göndereceğiz" sözü... Ucuz siyaset... Popülizm."