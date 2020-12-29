Sabah yazarı Donat: Seçim, siyaset, kimsenin ne gündeminde, ne de umrunda

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Halk ne yiyor, ne içiyor? Partiler ve liderler için neler söylüyor?. Erken seçim, siyaset, yeni partiler, Türkçe ezan ve Kur'an, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden... Amerika'nın yaptırımları... Korona aşısı... Bu konularda neler düşünüyor? Yanıtlar, 'ankette' öğrenilecek şeyler değil." görüşünü savundu.

Donat yazısında, "Özellikle de 'telefon' anketiyle... Öyle ya, 'Yüz yüze anket imkânsız... Korona süreci.'

En sağlıklı anket... Niğde, Bor, Ulukışla, Altunhisar çarşısı, pazarı... Yol arkadaşımız Yaşar Önel'le birlikte gezdik. Seçim... Siyaset... 'Kimsenin ne gündeminde, ne de umrunda.' Türkçe ezan ve Kur'an... Çamardı'ndaki kasap dedi ki: 'Deli saçması... Bunu söyleyen kafayı yemiş.' Millet, 'Korona' diyor, 'Aşı' diyor... Ekonominin düzelmesini bekliyor... Yatırımlardan, yüksek hızlı trenden söz ediyor.

Sorunların standardı yükselmiş... Borlu, 'Havaalanı' istiyor... Yerini belirlemişler, tabelasını bile asmışlar." ifadesini kullandı.