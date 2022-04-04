Sabah yazarı Donat: Milletin gündemi ekmek, gelirin artması, elektrik ve akaryakıt zammı

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale ziyaretindeki izlenimlerini kaleme aldı. Donat, "Milletin gündemi ekmek, gelirin artması, elektrik ve akaryakıt zammı" değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında, "Ve... Çarşıya bir de eleştirimiz var: Dükkânlar... Birbirinin kopyası... Fotokopisi.

Hepsinde çeşitler aynı... Fiyatlar aynı. Gözlemimizi Kaya Üzen'e söyledik... Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı. O da aynı konudan, dertli. Bayraklarla süslü Aynalı Çarşı'nın, zihniyet değişimize... Dönüşüme... Çeşitlenmeye ihtiyacı var." düşüncesini dile getirdi.