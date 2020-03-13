Sabah yazarı Donat: Manisalı için Koronavirüs'e karşı en etkili aşı mesir macunu

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Manisalılar için Koronavirüs'e karşı en etkili aşının 'mesir macunu' olduğunu yazdı. Donat, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mesir karma törenin de iptal edildiğini belirtti.

Donat, "Şehzadeler şehrinde nereye gitsek 'ikram' aynı: Mesir macunu... Mesir lokumu, Mesir çayı.Hepsi de 41 çeşit baharatlı. Manisalı için; Koronavirüs'e karşı en etkili aşı." ifadesini kullandı.

Donat, "Manisa geleneği 480 yıldır devam ediyor. 21 Mart'ta Nevruz'da "Mesir karma töreni" yapılıyor. 41 çeşit baharat 7 ton Mesir macunu. Ve nisan'ın son haftasında uluslararası Mesir Festivali. Sultan Camiinin minaresinden… Parlak ve renkli kâğıtlara sarılmış mesir macunları 'saçılıyor.' Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Bakanı Ufuk Tanık haftalardır 'Hazırlık yapıyor.' 1. Karar alındı… Şehitlerin acısı yürek yakarken… Festival iptal… Ama mesir karılacak… Halka saçılacak. 2. Son dakika… Ve son karar… Mesir karma töreni de iptal… Minareden halka Mesir atma da… Nedeni?.. Koronavirüs." ifadesini kullandı.

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