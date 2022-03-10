Sabah yazarı Donat: Kiev'de bomba patlıyor, Merzifon'dan, "yandım anam" feryadı yükseliyor

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Türkiye ekonomisini de etkilediğini belirterek, "Kiev'de bomba patlıyor, Merzifon'dan, 'yandım anam' feryadı yükseliyor" değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında, "Merzifon nire? Ukrayna nire? Rusya nire? Kiev'de bomba patlıyor, Merzifon'dan, 'yandım anam' feryadı yükseliyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, "71 firmaya" yazı yazdı: - Savaştan ne kadar etkilendiniz? Etkilenen çok... Savaş bölgesine, 'iki ayda bir' 10 bin 'elektromotor' gönderiliyordu. 'Önce para gelir, sonra mal gönderilirdi.' Şimdi ne para geliyor, ne mal yollanıyor. Bazı firmaların Ukrayna'da mağazaları var... Savaş çıkınca kapatıldı." ifadesini kullandı.