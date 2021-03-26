Sabah yazarı Donat: "Kamuda" etik ihlali çok, ihlaller, ihale ve imar yolsuzluğu, adam kayırma, eşi dostu işe alma konularında yoğunlaşıyor

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, her yılın sonunda yayımladığı "Faaliyet Raporu"nu köşesine taşıdı. Donat, "Kamuda' etik ihlali çok. En çok da belediyelerde. Belediyelerdeki etik ihlalleri iki konuda yoğunlaşıyor: İhale ve imar yolsuzluğu ve adam kayırma, eşi dostu işe alma." değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında, "İmar konusunu konuşurken... Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan dedi ki: İmarla ilgili hukuki düzenlemede, bir kelimenin yerini değiştir... Kimse fark etmiyor... Ama o değişiklik birilerine rant kapısını açıveriyor. Etik Kurul'un üzerinde durduğu konulardan biri de... Kamu personeline hediye verilmesi... Kamu personelinin hediyeyi kabul etmesi." ifadesini kullandı.