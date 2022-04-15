Sabah yazarı Donat: Herkesin dediği şu: "Artık yeter"

Sabah yazarı Yavuz Donat, " 7/24... Varsa siyaset yoksa siyaset... Millete gına gelmiş." düşüncesini dile getirdi.

Donat yazısında, "Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... Siyaset... Seçim... Partiler... Cumhurbaşkanlığı adayları için isimleri geçenler... Mamaklı bu konularda ne düşünüyor? Muhtarlardan önce, eşleri yanıt verdi. Kadın... Erkekten daha baskın... Sözünü esirgemiyor... Atak... Gel de alkışlama. Sohbeti... Dinlediklerimizi... Özetleyecek olursak: 7/24... Varsa siyaset yoksa siyaset... Millete gına gelmiş. Siyaset dili... Hakaretler... Herkesin dediği şu: 'Artık yeter.' Genel istek... Beklenti... 'Siyasetçiler kavga etmesinler... El ele versinler... Ekonomiyi düzeltip, enflasyon canavarının defterini dürsünler." ifadesini kullandı.