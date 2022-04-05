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Sabah yazarı Donat: Halk, oy verdiği siyasetçinin halktan kopmamasını bekliyor

05 Nisan 2022 09:59

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Halk, oy verdiği siyasetçinin halktan kopmamasını bekliyor" değerlendirmesini yaptı. 

Donat yazısında, "Çanakkale'de belki 40 kişiden Bülent Turan'ı dinledik... Milletvekili. AK Parti Grup Başkanvekili. Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen de anlattı, Aynalı Çarşı esnafı da... Muhtarlar da. Bülent Turan, 'İsteyin benden' diyormuş: Sorunlarınızı söyleyin, çözelim... Sonra, 'Ah keşke şunu da isteseydim' demeyin. Halk, bunu bekliyor... Oy verdiği siyasetçinin, halktan kopmamasını." ifadesini kullandı. 

Sabah yazarıYavuz Donathalksiyasetkopmayanoy
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