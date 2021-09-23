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Koronavirüs

Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in iki tablo önerisini destekliyorum, bu uygulama aşılananların sayısını artırabilir

"Aşı olanlar, 'yeşil' tabloda yer alsın, aşısızlarsa, 'kırmızı' tabloda"

23 Eylül 2021 10:00

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in aşı verilerinin de yer aldığı iki Koronavirüs tablosunun yayımlanmasına ilişkin önerisini desteklediğini belirtti. 

Donat  yazısında, "Sağlık Bakanlığı her akşam 'Turkuvaz tablo' yayınlıyor. Korona... Vaka sayısı... İyileşen... Ve can kaybı. Özgür Özel'in, "Bizim de desteklediğimiz" bir önerisi var: Bakanlık... Bir değil, "iki tablo" yayınlasın... "Kırmızı" ve "Yeşil" tablo... Özellikle de can kaybı ile ilgili.  Koronadan vefat edenler... Aşı olanlar, "Yeşil" tabloda yer alsın... Aşısızlarsa, "Kırmızı" tabloda.  Böyle bir uygulamanın, "Aşılananların sayısını artıracağına" inanıyorum." ifadesini kullandı. 

 

Sabah yazarıYavuz DonatCHPÖzgür ÖzeltabloKoronavirüsaşı
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