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Sabah yazarı Donat: AK Parti, DYP ve ANAP çizgisine ve evlatlarına sahip çıkmalı

12 Nisan 2022 10:49

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "AK Parti, DYP ve ANAP çizgisine ve evlatlarına sahip çıkmalı" görüşünü savundu. 

Donat yazısında, "Doğru Yol Partisi, başka bir isimle canlanabilir mi, güncellenebilir mi?Bu konuda, DYP'nin milletvekili... Bakanı Cavit Çağlar'ı arayan çok. Cavit Çağlar'ın yanıtına gelince:  Olmaz... Tutmaz... Hayal... Ölü doğmuş bir proje. Eski DYP'liler ve ANAP'lılar, yıllarca AK Parti'ye oy verdiler... AK Parti, DYP ve ANAP çizgisine... O çizginin evlatlarına, gençlerine kucak açmalı... Sahip çıkmalı." ifadesini kullandı. 

 

Sabah yazarıYavuz DonatAK PartiDYPANAPevlat
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