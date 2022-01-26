Sabah yazarı Donat’a konuşan akaryakıt istasyonu sahibi: Siyaset boş laf, milletin derdi ekonomi

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Diyarbakır'a yaptığı ziyareti köşesine taşıdı. Donat, akaryakıt istasyonu sahibinin, siyaset, erken seçim tartışmalarına, "Siyaset boş laf, milletin derdi ekonomi" dediğini yazdı.

Donat yazısında, "Akşam... Televizyon izliyoruz... Gazeteci... Kanaat önderi... Sivil toplum lideri... Din adamı... Esnaf... Lokanta müşterisi... "Kalabalığız." TV'de... "Siyaset... Erken seçim... Kısır çekişmeler... Anketler diyor ki..." Akaryakıt istasyonu sahibi bir Diyarbakırlı... Sesini yükseltti: -Bunlar boş ve ucuz laf... Karın doyurmuyor... Milletin derdi ekonomi." ifadesini kullandı.