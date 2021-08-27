Sabah yazarı Dilek Güngör: Sanayinin hemen her alanında müthiş bir canlanma var

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, fabrikaların tamamının salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayıp, faaliyete geçtiğini iddia ettiği yazısında, "Aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte küresel ekonomideki toparlanma ihracata rekor üzerine rekor kırdırıyor. Sanayiciler de kapasite artışına gidip, yatırım yapıyor.

Bankalarda son dönemde yatırım kredilerindeki artış da bunun göstergesi…" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın alım gücünün yeniden toparlanması için enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesi gerektiğini belirten Güngör, "Bu da sadece Merkez Bankası'nın para politikalarıyla çözülemez. Faizler yüzde 100'e çıksa gıda enflasyonunun düşürüleceğini mi sanıyorsunuz! Tarımdan ticarete maliyeye kadar her alanda topyekün sorunu ele almak şart… İkincisi de bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3.5'ta tutma ısrarından vazgeçip, dar gelirliler, emekliler başta olmak üzere ihtiyacı olan kesim için kaynak yaratmak…

Böylece, sanayideki canlanma ekonomiyi büyütüp, istihdam yaratır. Bütçedeki kaynak ve enflasyondaki düşüş de vatandaşı sevindirir." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...