Sabah yazarı Dilek Güngör: Rekabet Kurumu, Facebook, Google, Twitter, Instagram gibi dijital platformlara soruşturma açabilir

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Rekabet Kurumu'nun Facebook, Google, Twitter, Instagram gibi dijital platformları reklam konusunda incelemeye aldığını belirterek, "İnceleme sosyal medyayla da sınırlı kalmayacak. Çevrimiçi reklamlarda pazarın fotoğrafı çıkarılıp, rekabet endişesi olup olmadığına bakılacak" diye yazdı.

Çevrimiçi reklamcılık sektörünün Almanya, Fransa, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin radarına girdiğine işaret eden Dilek Güngör, "Rekabet Kurumu, 'Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu' ve 'E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi' de yapıyor. İlkinde dijital çağda rekabet politikası hedeflerinin ne olması gerektiği, dijital platformlara uygulanacak rekabet kurallarının nasıl şekilleneceği üzerinde duruluyor. Diğerinde ise e-pazaryeri platformlarının çalışma şekli, platform hizmetleri ve tedarik davranışları inceleniyor." ifadelerini kullandı.

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