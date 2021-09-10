Sabah yazarı Dilek Güngör: Merkez Bankası rezervleri yıl sonunda 135 milyar dolar, önümüzdeki yıl 200 milyar doları bulabilir

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayla döviz rezervlerinin 115-120 milyar dolar bandına geldiğini belirterek, "Şu anda Merkez Bankası bankalarla çalışıyor. İhracatçılarla da görüşülüyor. Kredinin faizi yurtdışından getirilecek miktarla bağlantılı olarak düşecek. Politika faiz oranından 150 baz puan mı, 250 baz puan mı, 500 baz puan mı düşük olacağı miktara göre olacak. Bir nevi ihracat bedelinin yurtdışından ülkeye getirilmesi için teşvik...

Yaklaşık 20 milyar dolara yakın yurtdışında ihracat bedeli olarak tutulan para olduğu söyleniyor. İhracat böyle artmaya devam ederse, yeni swap anlaşmaları yapılırsa, rezervler yıl sonunda 135 milyar dolar, önümüzdeki yıl 200 milyar doları bulabilir." diye yazdı.

TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın 26.27 olduğuna işaret eden Güngör, "Rakamlar enflasyonun "geçici mi-kalıcı mı" olduğuna dair tartışmaları hararetlendiriyor. Peki bu fark sadece bizde mi var? Önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu birçok ülkede rakamın ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelere bakarsak, Brezilya, Rusya, Şili, Çin hepsinde ÜFE-TÜFE arasındaki makas açılmış durumda... Gelişmiş ülkelerde de keza durum aynı... Fakat makasın açık olduğu ülkelerde bizdeki gibi markette, pazarda, çarşıda gördüğümüz zamlar var mıdır, bilmiyorum! Şu verilere göre, üretim maliyetini tüketiciye yansıtmayıp feragat edenler yarın farkı yansıtmaya kalkarsa ne olur, onu da düşünmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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