Sabah yazarı Dilek Güngör: Faik Öztrak'ın müsteşarlığı döneminde faizler bugünkünün iki katıydı

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 2001 krizi döneminde göreve getirilen Kemal Derviş'in sağ kolu olduğunu belirterek, "İkili, ülkeyi IMF politikalarına mahkum etmişti. Yetimin, işçinin, çiftçinin hakkını yemişti. Ama Derviş-Öztrak medyada öyle bir pazarlanıyordu ki…

Halbuki, ilah gibi sunulan ikili, aslında ülkeye ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyordu.

Belki hatırlarsınız… Büyük başarı olarak sunulan "ya takas-ya felaket" denilen bir borç takası operasyonu vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi milli parası TL cinsinden iç borçlarını dolar cinsine çevirmişti.

Neyse… Öztrak'ın 'tefeci mefeci' dediğine bakmayın.



Onun müsteşarlığı döneminde faizler bugünkünün iki katıydı. Misal, 27 Kasım 2001'de Hazine 5 yıl vadeli 500 milyon dolar borçlandığında faiz yüzde 11.375'ti. Temmuz 2019'da 5 yıl vadeli borçlanmanın maliyeti ise yüzde 6.45..." diye yazdı.

Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, kendine 'sosyete damat' diyen CHP'li Öztrak'a 'okkalı' bir cevap verdiğini iddia ettiği yazısında, "zlediniz mi, bilemiyorum.

İzlemediyseniz mutlaka internetten bulup bakın. Ben, siyaseti aile mesleği olarak benimsemiş Öztrak sülalesinin hanedanlığı kısmını uzun uzun anlatmayacağım. Bakan Albayrak'ın dikkat çektiği Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı dönemindeki borçlanmalara değineceğim. Malum, bazı şeyleri çabuk unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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