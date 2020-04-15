Sabah yazarı Dilek Güngör'den özel bankalara: Boğaz manzaralı kulelerdeki ofislerinde ya da yalılarında gidişatı izliyorlar

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kamu bankalarının finansman kanallarını sonuna kadar açtığını belirterek, yerli ve yabancı özel bankaların 800 milyar liralık kredi verme potansiyelini harekete geçirmediklerini söyledi.

Dilek Güngör, yerli ve yabancı özel bankalrın imkânları olmasına rağmen kredi kanallarını açmaya yanaşmadıklarını iddia ettiği yazısında, "Şu anda tamamı Boğaz manzaralı kulelerdeki ofislerinde ya da yalılarında gidişatı izliyorlar." ifadelerini kullandı.

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