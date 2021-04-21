Sabah yazarı Dilek Güngör: CHP, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili vatandaşın kafasını bulandırmaya çalışıyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, CHP'nin Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolar polemiğini kirli siyasete alet ettiğini savunduğu yazısında, "Argümanları çöktükçe yeni bir yalan daha üretip vatandaşın kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Halbuki, mesele onların algı ürettiği gibi değil" ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, 128 milyar doların ortadan kaybolmadığını belirterek, "Merkez Bankası rezerv verdiyse, karşılığında TL aldı. Aldığı TL ile swap (takas) yaptı. Londra'da swap limitleri kapatıldığı dönemde bankaların likidite yönetiminin sağlanması amacıyla bu ihtiyaç Merkez Bankası'yla karşılamaya başladı. 19 Nisan itibarıyla bu rakam 42.3 milyar dolar. Swap anlaşmaları 1,3,6 aylık yapılıyor. Hani "o Merkez'in parası değil" diyorlar ya... Bu o işte... Tamam, bu dövizler emanet... Ancak sistem işliyor. Bankaların bilançolarında şu anda dövizden TL'ye dönüş oranı çok yüksek değil... Velhasıl, burada şu anda sorun yok. Haa, döviz hesapları TL'ye dönmeye başlarsa da dolarizasyonun beli kırılacağı için zaten kurlar düşmeye başlar. Merkez Bankası da rezervini piyasadan toplayıp, yerine koyar. Valla ne diyeyim... Artık bu saatten sonra da anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!" diye yazdı.

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