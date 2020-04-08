Sabah yazarı Dilek Güngör: Bu dönemin Cumhuriyet kuşağının zihniyeti ver kurtulcu!

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Koronavirüs salgınına karşı ulusal dayanışmaya vurgu yaparken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Meclis'te yasalaştırdığı "Tekâlif-i Milliye" emirlerini hatırlatmasını eleştirenlere, "O dönemin Cumhuriyet kuşağının şahsi hırsları değil, milli ülküleri, milli onurları vardı. Bu dönemin Cumhuriyet kuşağının zihniyetinin ise ne ülküleri var, ne vatan, millet, devlet olguları... Hepsi birer ver kurtulcu!" ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, 'birlik' içinde el ele verilmesi gereken günlerden geçerken, birilerinin milli ruhu baltalamaya soyunduğunu da sözlerine ekledi.

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