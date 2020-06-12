Sabah yazarı Dilek Güngör: Berat Albayrak milli parayla oynamaya kalkanları swap'la iyi bir tokatladı

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2018'de göreve geldiğinden bu yana 'finansal mimari' ve 'ekonomide tam bağımsızlık' kelimeleri sürekli tekrarladığını belirterek, "Önceleri çoğu kişinin kafası basmadı. Kafası alanlar da karşı saldırıya başladı. Ama ekonomi yönetimi kimseye aldırmadan 3 senedir ince ince taşları döşedi.

İyi de yaptı… Milli parayla oynamaya kalkanları swap'la iyi bir tokatladı. TL swap işlemlerinin İstanbul'da yapılması için önemli adımlar attı. Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk Lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturdu. Enflasyona endeksli TL kredilerle farklı borçlanma alternatifleri geliştirdi. Şimdi cari açığı azaltan, ihracatı destekleyen, katma değerli yatırımlara 10 yıla kadar vade ile TL kredileri verilmeye başlanıyor." diye yazdı.

Dilek Güngör, Türkiye'nin artık Türk Lirası'nın değerini ve faizini kendi belirleyen ülke olduğunu savunduğu yazısında, "Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir sistem kuruyor. Bankaların faiz riskini yönetmedeki eksiklik gideriliyor. Borçlanmada döviz ağırlığı azalıyor. Yatırımcının da vatandaşın da TL ağırlıklı, düşük faizli, daha uzun vadeli ve yurt içinden borçlanmasının önü açılıyor.

Atılan adımların meyveleri alınmaya başladı bile…" ifadelerini kullandı.

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