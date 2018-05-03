Sabah yazarı: Deniz Baykal, cumhurbaşkanı adayı olarak Abdüllatif Şener'i önerdi

Sabah yazarı Salih Tuna, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdülatif Şener'i önerdiğini iddia etti.

"Ne ki ben tam 4 gün evvel bu köşecikte kimi aday göstereceklerini söylemiştim: Abdüllatif Şener" diyen Tuna, "CHP adayı belli oldu, Erdoğan mutluluktan 'çıldıracak!" başlıklı söz konusu yazımda nedenlerini de dercetmiştim. Şayet yanılırsam hiç dert değil. Baykemal'den daha fazla yanılmam ya!" dedi.

Tuna, "Baykemal'e geçen gün hastanede ziyaret ettiği Deniz Baykal cumhurbaşkanıadayı olarak Abdüllatif Şener'i önermiş. Zaten 2007'de Baykal'ın adayıydı. Birileri bunun altında "Çerkez dayanışması" arayacaktır ama bence bunu Şener'in kendini sevdirme yeteneğine bağlamak en doğrusu" ifadesini kullandı.

Tuna şöyle evam etti:

"Zira, Ecevit'in de Şener'i sevdiği rivayet ediliyor.

Bir ara Mülkiyeli olmaklığından hareketle, "Her Mülkiyeli biraz komünisttir" diyerek malum çevrelere kendisini sevdirmişti.

"Laikçi cemaat" de sevsin diye şarabın tadı dışında her şeyinden anladığını söylemişti.

Son günlerde...

CHP yandaşı Halk TV'de sıklıkla arzı endam ederek Erdoğan takıntılı "şebelek muhalefete" kendisini sevdirmek için öyle şeyler söylüyor ki aklınız şaşar.

Mesela..."

