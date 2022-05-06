Sabah yazarı: Demokratik zemin oluşmadan Suriyelileri göndermek, Türkiye'nin bütün emeklerini sıfırlamak demek

Sabah yazarı Mahmut Övür, muhalefetin sığınmacılar konusunu siyasi bir araç olarak kullandığını savundu. Övür, diğer ülkelerin, Suriyelileri geri göndermeye çalışmadığını söylerken, "Demokratik ve insani zemin oluşmadan göçmenleri Suriye'ye göndermek, Türkiye'nin bugüne kadar verdiği bütün emekleri sıfırlamak demek..." dedi.

Övür, Türkiye'nin sığınmacılar meselesinde dünyanın vicdanı olmayı başardığını savunurken, şunları kaydetti:

"Şimdi birileri onları göçmen yapan, katleden Beşar Esad'ın yönettiği Suriye'ye geri göndermek istiyor. Oysa Esad, hiç değişmedi. Başka ülkeleri saymıyorum, Türkiye dışında Lübnan'da 1 milyon, Ürdün'de 600 bin, Kuzey Irak'ta 300 bin, AB ülkelerinde 1 milyon Suriyeli var ve hiçbir ülke onları geri gönderecek bir çaba içinde değil. Çünkü Suriye'de böyle bir zemin yok. O demokratik ve insani zemin oluşmadan göçmenleri Suriye'ye göndermek, Türkiye'nin bugüne kadar verdiği bütün emekleri sıfırlamak demek...

Bunun da Türkiye'nin vicdani duruşunu değersizleştirmek, içeride kaos oluşturmak ve böylece küresel güçler karşısında Türkiye'nin elini zayıflatmaktan başka bir anlamı yok. Bu göçmen meselesinden çok daha vahim bir durum..."