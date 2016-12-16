Sabah yazarı: Demirören, Vatan ve Milliyet'i satacak enayi arıyor

Sabah yazarı Engin Ardıç, "PKK’nın silahları susturmasını sağlamak için yine de Kürt siyasetine ihtiyaç vardır. HDP tasfiyesine rağmen Kürt siyaseti, Kürtlerin uğradığı zararı durdurmak adına inisiyatif alabilir. PKK’ya baskı yapabilecek bir başka siyasi güç de, kendi dış ilişkilerinden de destek alabilecek olan Irak Kürdistan’ı lideri Barzani’dir" diyen Vatan gazetesi yazarı Okay Gönensin'i adını anmadan 'eleştirdi'. "Adam bunları fikir diye yazıyor" görüşünü savunan Ardıç, yine adını anmadan Milliyet yazarı Melih Aşık'ın "PKK silah bıraksın" çağrısı yaptığını hatırlatarak "Beriki de PKK'ya silah bıraktırıyor. Bizleri de 'savaşsever' olmakla suçluyor" görüşünü savunan Ardıç, "Bir kısım muhalif basının hal-i pür melali budur. Onun için de batma ve kapanma noktasına doğru hızla ilerliyorlar. Demirören bir enayi bulsa satıp kurtulacak, bunlar da kapının önünde kalacaklar ama alıcı da çıkmıyor" iddiasını ileri sürdü.

Engin Ardıç'ın "Acınası" başlığıyla yayımlanan (16 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Arkadaş teröre çözümü bulmuş, memleketi kurtarmış...

Bu çözümle, "niçin silah bırakacaksınız, bırakmayın" demiş olan ustasıHasan Cemal'den de ayrılıyor.

Çömez barış istiyor.

Hepimiz istiyoruz ama onunki biraz farklı.

Önceleri, uzunca bir süre, "ateşi kesin" demeye gelen yazılar yazdı. Ama bunu "bizim orduya" söyledi.

PKK'ya güveniyor.

Nitekim, "son İstanbul katliamının PKK'nın işi olduğu kanaatini değiştirecekbir bilgi bulunmuyor" da demiş. Belki ETA ya da IRA yapmıştır.

Şimdi, çözüm olarak şunu öneriyor: "PKK, hiçbir koşul öne sürmeden ateşkes ilan edecek ve sınır dışına çekileceğini açıklayacaktır!" Yani yenilgiyi kabul edecek, ya da sürdürdüğü savaşı ileri bir tarihe erteleyecek.

Böylece barış gelecek.

Fakat PKK'ya sözünün geçmeyeceğini de biliyor olmalı ki, hükümete akıl veriyor, "Barzani'den yardım isteyin" diyor.

Barzani Cemil Bayık'la görüşüp onu ikna edebilirmiş...

Neyse, abuklama bir yana, hiç olmazsa "TC'nin" birkaç yıl önce söylediğine gelmiş: Koşulsuz silah bırakın, sınır dışına çekilin...

O göstermelik bırakma sırasında yapılan yığınakları temizlemek kaç ay sürmüş, kaç cana malolmuştu...

Bu kazığı bir kere yedik, bir daha yemeye hiç niyetimiz yok.

Arkadaş etkili olmak istiyorsa, bir de Trump'ın önümüzdeki şubat ayında Ankara'ya göndereceği yeni ABD büyükelçisiyle görüşsün, asıl onu ikna etmeye çalışsın. Avrupa Birliği yetkilileriyle de görüşebilir.

Onları "bağımsız Kürdistan devleti" kurdurmaya çalışmaktan vazgeçirebilirse vallahi tarihe de geçer, arkadaşı Orhan gibi Nobel bile alır.

Gene de, uzun süre "afaki" konuştuktan sonra şimdi olmayacak bir dua bile etse, hiç olmazsa amin demesi sevindiricidir.

Biz daha başka "çeşitler", amansız fikir babaları, değişik meslekdaşlar da gördük.

Bunlardan birisi de geçenlerde memleketin kurtulması için gerekli koşulları sıralıyordu:

Önce, milli koalisyon! Yani AKP, MHP, CHP ve HDP biraraya gelip ortak hükümet kuracaklarmış!

Buna ilkokul öğrencilerinin bile akılları basmaz ama zarar yok. Tuttuğu parti CHP ille de bir şekilde bir ucundan iktidara eklemlensin istiyor.

Sonra genel af ilan edilip hapishaneler boşaltılacakmış.

(Fetöcüler de çıksınlar mı?) Sonra da, PKK ile savaş "düz alana" çekilecekmiş.

PKK'ya "dağdan ateş etme, erkeksen ovaya gel de kozumuzu orada paylaşalım" denilecekyani.

Tepelerin hangi kapsama gireceği belli değil, "Beleştepe" kapsam dışı herhalde.

Adam bunları fikir diye yazıyor.

Beriki de PKK'ya silah bıraktırıyor.

Bizleri de "savaşsever" olmakla suçluyor.

Bir kısım muhalif basının hal-i pür melali budur.

Onun için de batma ve kapanma noktasına doğru hızla ilerliyorlar.

Demirören bir enayi bulsa satıp kurtulacak, bunlar da kapının önünde kalacaklar ama alıcı da çıkmıyor!