Sabah yazarı: Darbe olsaydı, CHP ve HDP sokağa çıkıp kutlama yapacaktı

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak Bana göre işin içinde CHP de var, HDP de. O kara gece millet ölüm pahasına darbeyi püskürtmeseydi, Yani darbe olsaydı, CE HA PE ve HDP, FETÖ ile birlikte sokaklara çıkıp kutlama yapacaktı. Bunlar darbeseverdirler. Darbe için yıllardır uğraşmadılar mı?" görüşünü savundu.

Ersin Ramoğlu'nun "Darbeciler arasında laikler de var Kemalistler de" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Tamam, kalkışma Fetullah Gülen ve ABD'nin işi… Bu ortada zaten.

Darbe yapmaya kalkışan asker giysili teröristler arasında başkaları yok mu?

Mesela Kemalistler… Mesela laikler… Kalkışanlar arasında bunlardan yok mu?

Fırsat bu fırsattır diyerek ayaklalanlar içinde Reis düşmanları yok mu?

Peki;

Müezzini darp edenler kimdi?

Müezzin Mehmet Kuzgun darbe gecesi sala okuduğu için 3 kişinin saldırısına uğrarken, 40-50 kişinin de balkonlardan alkışla onlara destek verdiğini söyledi.

Hayal mi gördü acaba?

Hem o kara gece İzmir'de sadece bu olay olmadı ki...

Tam 60 olay yaşandı.

Camiyi bile kurşunladılar… Sahi kimdi bunlar?

AK Partili mi?

Yoksa MHP'li mi?

O kanlı gece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi?

Piyasaya kaçta çıktı?

O gece ölümün üzerine yürüyen kaç solcu vardı?

Solculardan şehit olan var mı?

Ya da gazi?

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi 'masum' laflarıyla algı çalışması yapıyor.

Bir milyon kişiden söz ediyor… Nedir bu bir milyon lafı?

Darbeye katılanlar ve tutuklananları, aileleriyle toplasan yine de bu rakam çıkmaz… 241 kişiyi acımasızca şehit eden, 2 binin üzerindeki insanı da yaralayan katilleri niye koruyor bu adam?

***

Olay meydanda.

Bana göre işin içinde CHP de var, HDP de… O kara gece millet ölüm pahasına darbeyi püskürtmeseydi, Yani darbe olsaydı, CE HA PE ve HDP, FETÖ ile birlikte sokaklara çıkıp kutlama yapacaktı.

Bunlar darbeseverdirler… Darbe için yıllardır uğraşma dılar mı?

Bunlar değil miydi Gezi'de ortalığı yakıp yıkan?

Ayaklanma isteyen...

Kemal Kılıçdaroğlu değil mi Selahattin Demirtaş gibi isyan çağrısı yapan?

Daha hangi yüzle konuşuyor?

Bu millet her şeyi gördü… Kadını tekmeleyeni de, darbe gecesi imama taşla vuranı da… Fabrika ayarlarına dönen CHP'nin başını da…

***

Eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu'nun Yenikapı mitingine gitmesi de sökmedi.

Çünkü adam tescilli FETÖ'cü.

Yakalanacağını anladığı için o da kaçtı.

Şimdi Kazakistan'da.

FETÖ'nün oradaki faaliyetlerini sürdürüyor… Kazakistan'da da darbeye hazırlanıyor bu gece.

Başrolde İsmail Kavuncu ve arkadaşları var.

Kavuncu FETÖ'nün Türkiye'deki kara paralarını aklamakla görevliydi.

Karun gibi zengin oldu… İstanbul Kemer Country'de evleri, Silivri'de çiftlikleri, Florya'da muhteşem daireleri var… Bu adam Adana'da oto kiralama işi yapardı.

FETÖ sayesinde köşe oldu.

İsmail'in de darbeden haberi vardı.

Başarmış olsalardı o da önemli bir göreve gelecekti.

Şimdi:

Kavuncu ile birlikte Kazakistan'da bulunan FETÖ'cülere kara bir haber vereyim…Kazakistan devleti FETÖ operasyonuna hazırlanıyor… İsmail ve kuzeni Taha orada da duramaz artık.