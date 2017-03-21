Sabah yazarı: Darbe çaktırmadan geldi yine gelecek, referanduma kadar uyumamalı!

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Kalkışmada CIA ajanları başroldeydi. Sonra ortadan toz oldular. BND ajanları da kaçtı. Alman Federal Haber Alma Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, Fetullah Gülen'i aklama çabaları hiç de boş değil" iddiasını ileri sürdü.

"Pensilvanya'daki sapık da 'Bahar öyle şaşaalı olacak ki Kanuni devri bile yanında sönük kalacak' diyor. Şifreli bir mesaj bu. Mesajı alan FETÖ'cüler de dün adliyede, '15 Temmuz ne ki daha neler göreceksiniz' diyerek meydan okudu" görüşünü dile getiren Ramoğlu, "Bir fırsat kolladıkları belli. Fırsatı 'hayır'la yaratacaklar. Plan üstüne plan yapıyorlar. Nöbetler başlamalı yine, referanduma kadar da uyumamalı" diye yazdı.

Ersin Ramoğlu'nun "Darbe çaktırmadan geldi yine gelecek" başlığıyla yayımlanan (21 Mart 2017) yazısı şöyle:

ABD darbenin hazırlığına 2016 Mayıs'ında İncirlik'teki sivillerini geri çağırarak başladı.

Aynı anda Adana Konsolosluğu'nun önüne 5 metre yüksekliğinde bir duvar çekti.

Duvar hâlâ duruyor.

Çaktırmadan geldiler.

Kimsenin ruhu duymadı.

'Hayır' çıkarsa yine gelecekler!

Alman savaş uçakları İncirlik'teydi.

23 Haziran'da bir Alman yetkili üssü gezmek istedi.

Ama izin verilmedi.

Ondan 21 gün sonra da darbe oldu.

FETÖ'nün has adamı Obama'nın son günleriydi…

Adam giderayak yanına aldığı Almanya ile birlikte Türkiye'de darbe yapmaya kalktı.

Darbe girişimi öncesi ve sonrasında ABD

Büyükelçisi John Bass, CHP ile de sık sık görüştü.

Olan biteni kimse anlamadı.

Saman altından su yürüttüler yani.

İncirlik Üssü'ne CIA elemanlarının biri geldi, biri gitti.

Darbenin kilit isimlerinden Tuğgeneral Bekir Ercan Van ise kalkışma gününe kadar bölgedeki işadamlarını İncirlik'te ağırlayıp durdu.

Darbeden bir gün önce yani 14 Temmuz'da İncirlik'e gelen işadamlarına Rus uçağını düşüren FETÖ'cü pilotları gösterdi.

Sonra da atom bombasını…

Ondan bir gün sonraydı o karanlık gece.

FETÖ'cü Bekir Paşa, Erdoğan'ın uçağını vurmak için iki savaş uçağını Marmaris'e göndermek istedi.

Aynı gece İstanbul'a gelen Reis ve kahraman milletimiz darbeyi ölüm pahasına püskürttü.

***

Kalkışmada CIA ajanları başroldeydi.

Sonra ortadan toz oldular…

BND ajanları da kaçtı…

Alman Federal Haber Alma Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, Fetullah Gülen'i aklama çabaları hiç de boş değil.

Tankın üstüne çıkanı görmüşlerdi.

Ama önüne yatanı görmemişlerdi...

Gerçekten çılgındı bu Türkler.

15 Temmuz, ikinci Çanakkale Zaferi'ydi.

Vatanı işgal girişiminden kurtarmak için 249 kahraman şehit oldu.

2 bin 150 de gazimiz var.

Darbenin püskürtülmesi ABD ve Almanya'yı sarstı.

Bir geçmiş olsun bile diyemediler.

Joe Biden ancak bir ay sonra gelebildi…

Kalkışma sonrası tutulan demokrasi nöbetleri de müthişti.

CHP içinden de darbenin püskürtülmesine kızan çoktu.

Büyükelçi John Bass'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile kapalı kapılar arkasında görüşmesinden sonra CHP eski ayarlarına döndü zaten.

***

Şimdi;

Avrupa'ya ne 'evet'ten?

Niye 'evet'e bu denli karşılar?

Niye faşistçe davranıyorlar?

Bizim iç işlerimizden Almanya'ya ne?

Hollanda'ya, Avusturya'ya ne?

Yarım kalan işgali tamamlamak için zemin oluşturmaya çalıştıkları belli oldu.

Erdoğan'a da düşman kesildiler.

Çünkü Reis başta olduğu sürece Türkiye'nin ele geçirilemeyeceği anlaşıldı.

Daha önce Gezi ile denemişlerdi.

İkinci deneme 17/25 Aralık'ta oldu.

Üçüncüsü ise 15 Temmuz'da geldi…

Hiçbirinde de başaramadılar...

***

Bu itler işlerini yarım bırakmaz...

Mutlaka tekrar geleceklerdir.

Uyanık olmak lazım.

Kuyruk acıları büyük çünkü.

Referanduma da sayılı günler kaldı… Ölüm vuruşu yapabilirler.

Sessizlik pek hayra alamet değil çünkü.

FETÖ'cü Emre Uslu'ya bakın;

"Hazan olur, ayaz vurur, soğuk keser, sonra bahar gelir bin ışkın boy verir. Nuh tufanı bile bitirememiş hayatı/ hakikati. Enseyi karatmayın" diyor.

Umut pompalıyor it.

Pensilvanya'daki sapık da "Bahar öyle şaşaalı olacak ki Kanuni devri bile yanında sönük kalacak" diyor…

Şifreli bir mesaj bu…

Mesajı alan FETÖ'cüler de dün adliyede, "15 Temmuz ne ki daha neler göreceksiniz!"diyerek meydan okudu.

Bir fırsat kolladıkları belli…

Fırsatı 'hayır'la yaratacaklar.

Plan üstüne plan yapıyorlar.

Nöbetler başlamalı yine, Referanduma kadar da uyumamalı…