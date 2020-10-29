Sabah yazarı: Covid-19 kırık kalpler sendromuna sebep oluyor

Sabah yazarı Halit Yerebakan, JAMA Network'te yayımlanan bir araştırmaya dayandırdığı yazısında, "Pandemiye bağlı stres, kalp sağlığını etkiliyor. Bu durum da kırık kalp sendromunu ortaya çıkarıyor" dedi.

Yerebakan, kırık kalp sendromuyla ilgili şunları kaleme aldı:

"Yapılan araştırmalar, stres ve stres kardiyomiyopatisi arasındaki bağlantıyı onaylıyor. Kırık kalp sendromu yaşayan hastalar genellikle hastalıklarından önceki hafta duygusal veya fiziksel stres yaşamış oluyor. Araştırmacılar, bu bağlantının işleyişini tam olarak çözebilmiş değil ama beyne kan akışında ve stresle ilgili hormonlarda değişiklikler olduğunu keşfettiler. Kırık kalp sendromunun tetikleyicileri bir yakının ölümü, boşanma, deprem, sel ve küresel bir pandemi gibi doğal afetler olabilir."

JAMA Network'te yayımlanan bir çalışmanın ise kırık kalp sendromunun yaygınlığına bakarak Covid-19 ile ilgili stresin kalp sağlığımız üzerindeki etkisini ölçmeye çalıştığını kaydeden Yerebakan, şu bilgileri aktardı:

"Bu çalışmaya dahil edilen bin 914 katılımcı, Covid- 19 ile enfekte olmamış kişiler arasından seçildi. Sonuç olarak Covid-19 salgını sırasında stres kardiyomiyopatisinde önemli bir artış olduğu ve bu artışın Mart ve Nisan aylarında dört kat fazla olduğu görüldü. Kırık kalp sendromunda hastalığın gidişatı genellikle olumlu yönde olur ve bir-iki hafta içinde iyileşme beklenir. Ancak tekrarlama olasılığı yüksektir."