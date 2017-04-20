Sabah yazarı: CHP, 'Hayır' kampanyasındaki kız çocuğu fotoğrafını Shutterstock'tan 49 dolara indirmiş

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, CHP'nin referandum sürecinde 'Hayır' reklam kampanyasının yüzü olarak kullandığı kız çocuğu fotoğrafının Shutterstock isimli stok fotoğraflar satan siteden 49 dolara indirildiğini yazdı. Tezel, "CHP'nin referandum kampanyasında kullandığı güneş logosu da yine aynı siteden 'sun vector logo' yazılarak bulunabilen bir logo" ifadesini kullandı.

Tezel'in Sabah'ta "Bakın CHP’nin ‘hayır’cı kızı nereden çıktı?" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Siz de CHP'nin referandum öncesi 'Geleceğim için hayır' kampanyasında fotoğrafı kullanılan kızın kim olduğunu merak ettiniz mi? 'Saçları iki yandan örgülü bu şirin kız acaba kim?' diye sormuşsunuzdur muhtemelen. Bu kız çocuğu büyük ilgi çekmesine rağmen kim olduğunu öğrenememiştik.

Dün bu kız çocuğu fotoğrafının, Shutterstock isimli stok fotoğraflar satan sitede 49 dolar ödeyerek alınabilen bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Anlaşılan reklam ajansı yürüttüğü kampanya için cast ajanslarını taramamış, bulunan adaylar arasında özel fotoğraf çekimleri gerçekleştirmemiş.

Girmişler Shutterstock'a, 49 dolara bu fotoğrafı indirmişler.

CHP'nin referandum kampanyasında kullandığı güneş logosu da yine aynı siteden 'sun vector logo' yazılarak bulunabilen bir logo. Kız fotoğrafının fiyatının 49 dolar olması da manidar, daha o zamandan belliymiş alınacak oy oranı!

Elbette bir reklam kampanyası için Shutterstock'tan fotoğraf indirebilirsiniz ama insan Türkiye'nin kaderini belirleyen bir referandumda, ülkenin ikinci büyük siyasi partisinin reklam kampanyasını yürüten ajanstan biraz özveri ve özgünlük bekliyor.

49 dolarlık fotoğrafla hazırladıkları reklam kampanyası için CHP'ye ne kadar fatura çıkarttılar acaba?