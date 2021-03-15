Sabah yazarı Bursalı'dan "ekonomi reform paketi" yorumu: 100 yıl önceki gibi yeniden şaha kalkışın ilk ilanıdır aynı zamanda bu paketi, itirazı olan?

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı "ekonomi reform paketi"ne ilişkin olarak, "100 yıl önceki gibi yeniden şaha kalkışın ilk ilanıdır aynı zamanda bu paketi, itirazı olan?" görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, "Berat Albayrak döneminde şaha kalkan milli ekonomi hedefinin bugün istiklal, istikbal, istihsal vurgularıyla güçlendirilmesinin rastgele olduğunu düşünmek safdillik olacaktır. Bütün bir milleti buluşturan ortak paydayı ifade eden bu kelimelerin değerini en iyi Türk milleti bilir...

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan paketin odağına da dikkat çekmek isterim. Ekonominin lokomotifi konumundaki KOBİ ve esnafın iş hacminde ciddi bir rahatlama sağlamayı hedeflemesi; yatırımların teşvik edilmesinin, iç ve dış ticaretin kolaylaştırılarak Türk ekonomisine güvenin artırılmasının sağlanması; gıda sektörüne ayrı önem verilmesi; yapısal sorunların önemli bölümünün çözümüne yönelik adımlar içermesi; kısaca ekonominin bütününe yönelik bugüne kadarki en kapsayıcı paket olması, bu odağın önemini biraz daha ortaya koymaya yetiyor. 100 yıl önceki gibi yeniden şaha kalkışın ilk ilanıdır aynı zamanda bu paket. İtirazı olan?.." düşüncesini dile getirdi.