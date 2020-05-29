Sabah yazarı Burhanettin Duran: Düşünce suçlularını çıkarmak deyince PKK ve FETÖ'ye göz kırpmak anlaşılıyor

Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin genel başkanları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın tanınan isimler olmalarına karşın, kamuoyunda dalga oluşturduklarına yönelik bir anket olmadığını iddia ettiği yazısında, "Alabilecekleri oy oranı bir yana bence iddia ettikleri özgünlüğe ulaşmada önlerinde çok sayıda zorluk bulunuyor.



AK Parti tabanında bu yeni partileri kuranlara karşı ciddi bir "davaya ve yola ihanet" değerlendirmesi var. Bunu bir kenara bıraksak bile "siz de oradaydınız..." cümlesine verdikleri cevapların karmaşık geçmişle hesaplaşmayı sağlamadığı ortada. Son günlerde sıklaşan anekdotların hem günü gelince verilecek sahici karşılıkları var. Hem de kendini ayrıştırma çabasındakilerin hala Erdoğan'ın gölgesinden kurtulamadıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Meclis'in birinci gün birinci maddesi cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakmak olacak" açıklamasına ilişkin olarak da, "Düşünce suçlularını çıkarmak" deyince PKK ve FETÖ'ye göz kırpmak anlaşılıyor. "Eski ve yeni CHP" ayrımı yapmak Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmak olarak yorumlanıyor." diye yazdı.

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