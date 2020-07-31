Sabah yazarı Burhanettin Duran: Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin oluşturduğu atmosfer, Atatürk'ün sahiplenilmesiyle bastırılmaya çalışıldı

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesinin oluşturduğu atmosferin, Atatürk'ün sahiplenilmesiyle bastırılmaya çalışıldığını belirterek, "Muhalefetin istese bile Atatürk üzerinden etkili bir kutuplaştırma stratejisi üretebileceğini düşünmüyorum. Zira AK Parti iktidarı sadece tek parti döneminin aşırı laikçi politikalarını tashih etmekle kalmadı. İslami-muhafazakâr kesimlerde dine saygıyı laikliği normalleştirdi. Kemalizm eleştirisi devam edebilir, Atatürk'ün milletimizin ortak değeri olması ise pekiştirildi." diye yazdı.

Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın temel parametresinin güçlü milli devlet olduğunu vurgu yaptığı yazısında, "Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" diyerek adaletsizliklere karşı çıkması ya da reel imkânlar ölçüsünde Müslümanların dertleriyle ilgilenmesi ise kuşkusuz İslami-muhafazakâr kesimlerin hassasiyetleri ile aynı dalga boyundadır. Erdoğan fiilen Müslümanların sorunlarıyla insani düzlemde en çok ilgilenen lider olarak gönüllerde yerini almıştır. Bir sıfata ihtiyaç olmadığı açık. Öyle ki Erdoğan'ın örnekliğinin kendi milli çıkarlarını ihlal eden Arap liderler için bir kâbus haline döndüğünü medyalarının canhıraş kampanyalarından anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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