Sabah yazarı, "bundan sonra ne yapılabilir" dedi ve seçenekleri sıraladı: Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesi, uygun zamanda muhtemel kadro değişikliği

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoalarda verdiği mesajlar analiz edildiğinde, başlangıçda şahsi nedenler izlenimi verdiği ancak giderek devlet dinamiklerini etkileme boyutuna vardığını ifade etti.

"Peki, bundan sonra ne yapılabilir?" sorusunu yönelten Müderrisoğlu, "Birincisi, suç örgütü lideri profili malum Peker'in, Türkiye'ye iadesi için başlatılan girişimlerin sonuca ulaşması beklenebilir. Kendisi, yabancı servislerin tesirine girmediğini öne sürse de FETÖ tarzı kirli araçlara abanması, "Türkiye'ye yönelik operasyon kanaatini" pekiştirmiştir.

İkincisi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesi ve geniş bir perspektiften inceleme yürütmesi seçeneğidir.

Üçüncüsü ise lekelenmeme hakkının baki olduğu ilkesinden hareketle, uygun zaman ve zeminde gerçekleşmesi muhtemel kadro değişikliğidir." ifadelerini kullandı.

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