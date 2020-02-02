Sabah yazarı: Bir dönem "adam" sandığımız, sözüne değer verdiğimiz koca koca insanlar Hürriyet'e yazar olma hülyasının peşinde

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhafazakâr-İslamcı meslektaşlarının Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olduktan sonra Ahmet Hakan’a karşı suskunluğa gömüldüklerini savundu.

Altınok, ”Üzgünüm ama, yalnızca tek taraflı omerta ilan ederek Ahmet'in gözüne gireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ahmet'e bulaşmadan, vurun abalıya dercesine Hürriyet'in her yanlışında Ertuğrul Özkök yüklenmelerini falan yemez Ahmet... Kaçın kurası. O yese 'başkaları' yemez.” düşüncesini dile getirdi.

Bu yüzden, Barış gibi ya da Ahmet'in Hürriyet'in koltuğuna oturur oturmaz manşete çektiği operasyoncu muhabirler gibi, belli bir düzeyde 'gazetecilikten' feragat etmeleri lazım. O zaman belki kendileri için, Hürriyet'te dün de bugün de 'the others' muamelesi görenler gibi bir pozisyon umudu doğabilir. Bir dönem 'adam' sandığımız, sözüne değer verdiğimiz koca koca insanlar Hürriyet'e yazar olma hülyasının peşinde tüm itibarlarını bozuk para misali harcamamışlar gibi, bugün bile aynı serapla gözü kamaşanlar var. Ne eziklikmiş arkadaş” ifadelerini kullandı.

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