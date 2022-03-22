Sabah yazarı: Berat Albayrak'ın açtığı pencere, Türkiye ekonomisine kalıpların dışında bakılmasını zaruri olduğunu gösteriyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kitabı “Burası Çok Önemli” ile ilgili değerlendirmelerini aktardığı bugünkü yazısında, Albayrak’ın "şehir efsanesi" olarak tanımladığı, Türkiye ekonomisine özgü bazı genel kabulleri kökünden sarstığını yazdı.

Kitaptaki “rekabetçi kur” ve “ithal girdi oranı” ile ilgili detaylara dikkati çeken Müderrisoğlu, “Albayrak'ın açtığı pencere Türkiye ekonomisine; yerleşik görüş, reçete ve kalıpların dışında da bakılmasının zaruri olduğunu gösteriyor! Yani, ekonomide tek kale maç döneminin bittiğini kabul etmek gerekiyor!” diye yazdı.

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