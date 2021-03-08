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Koronavirüs

Sabah yazarı Barlas: Sağlık Bakanı salgınla mücadeledeki istikrarsızlığı, toplumun yasaklara uymamasına bağlamakta ısrarcı

08 Mart 2021 12:11

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Sağlık Bakanı Koca'ya gelince, salgınla mücadeledeki istikrarsızlığı, toplumun yasaklara uymamasına bağlamakta adeta ısrarcı." görüşünü savundu. 

Barlas yazısında, "Bir müjde verir gibi İstanbul'un haritadaki renginin kırmızıya dönmesi ihtimalinden söz etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre aralarında İstanbul'un da olduğu 24 ilimiz gelecek hafta yayınlanacak kırmızı kategoride olması bekleniyormuş." ifadesini kullandı. 

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