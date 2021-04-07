Sabah yazarı Barlas'tan Montrö bildirisine imza atan emekli amirallere: Yaptığınız, Meral Akşener'in tanımıyla "zevzeklik"ten başka ne olabilirdi ki?

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Montrö bildirisine imza atan 103 emekli amirale ilişkin görüşlerini kaleme aldı. Barlas, “Emekli amiraller eve kapatıldıkları için bunalıma girmiş olamazlar mı?” diye soran Barlas, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tartışma konusu olan “Zevzeklik” açıklamasını hatırlatarak emekli amirallere, “Yaptığınız, Meral Akşener'in tanımıyla "zevzeklik"ten başka ne olabilirdi ki?” dedi.

Barlas köşesinde şunları kaydetti:

Bu emekli amiraller 65 yaşın üzerinde bulunduklarına göre geçen yılın mart ayından beri bunalım içindedirler. Daha emeklilik yaşları gelmeden ve görev başındayken, koca koca gemileri yönetmiş ve kim bilir kaç tane Mehmetçiğe komuta etmişlerdi. Ama yaklaşık bir yıldır her akşam televizyonda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediklerini dinlemekten ve sokağa çıkma yasağına uymaktan başka bir iş yapmıyorlar. Üstelik olgunluk ve bilgelik yaşı olan 65, bunlar için adeta bir bela, bir damga gibidir.

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Yaşıtlarınız olan emekli meslektaşlarınızla buluşup bir muhtıra hazırlamayı düşünmez miydiniz? Bu işin ciddiye alınıp hakkınızda adli soruşturma açılması ihtimalini de göze almaz mıydınız? Ve şimdi "65 yaşındakilerin intikamını böylece aldık" diye de övünmez miydiniz? Yaptığınız, Meral Akşener'in tanımıyla "zevzeklik"ten başka ne olabilirdi ki?

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