Sabah yazarı Barlas: 1947 Paris Antlaşması sırasında Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olsaydı, 12 Adalar'ın tartışılmadan Yunanistan'a verilmesine razı olmazdık

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yoğun biçimde gündemine aldığı Kıbrıs da, Avrupa Birliği üyeliği de çözümsüz biçimde bugünlere aktarılmadılar mı? Ya da 1947 Paris Antlaşması sırasında Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olsaydı, 12 Adalar'ın tartışılmadan Yunanistan'a verilmesine razı olmazdık." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Geçmişte cumhurbaşkanı veya başbakan olarak Türkiye'nin sorumluluğunu taşıyan isimlerin bugünlere bıraktıkları çözümsüzlükleri düşünürseniz, gündeme sahip olmak ile o gündemi çözüme kavuşturmanın farklı şeyler olduğunu görürsünüz. Örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yoğun biçimde gündemine aldığı Kıbrıs da, Avrupa Birliği üyeliği de çözümsüz biçimde bugünlere aktarılmadılar mı? Ya da 1947 Paris Antlaşması sırasında Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olsaydı, 12 Adalar'ın tartışılmadan Yunanistan'a verilmesine razı olmazdık. Sonuçta Cumhurbaşkanı da, muhalefet sözcüleri de gündemlerini yeniden değerlendirmelidirler. Bütün gündem maddeleri Türkiye için ölüm kalım meselesi niteliğinde değildir. Ama FETÖ gibi, PKK/PYD gibi sorunların kaderi herhalde Amerika'ya bırakılmamalıdır." yorumunu yaptı.