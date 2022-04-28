Sabah yazarı Babaoğlu: Türkiye'nin ayaklarını çok sıkı basması gereken bir dönemdeyiz

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, “Türkiye'nin ayaklarını çok sıkı basması gereken bir dönemdeyiz” düşüncesini dile getirdi.

Babaoğlu yazısında, “Çok değil, dört, beş yıl sonra Avrupa, özellikle de Doğu Avrupa haritasını açıp baktığımızda... Dört bir yandaki sınırlarımızın hemen ötesine göz gezdirdiğimizde... ‘Nasıl hızla değişti her şey!’ diyeceğiz. Belki gördüklerimize inanamayacağız. İşte bu yüzden Türkiye'nin ayaklarını çok sıkı basması gereken bir dönemdeyiz ve şükür ki, öyle davranıyoruz. Bu yüzden de liberal gevşekliklere prim vereceğimiz dönem gelip geçiyor.” İfadesini kullandı.