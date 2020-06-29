Sabah yazarı Babaoğlu: ‘Bugün kaç kişi pozitif çıktı; insanlar maske taktı mı takmadı mı?’ eksenine bağlı kalırsanız, ‘büyük hazırlığı’ anlamanız mümkün olmayacak

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, 2020 yılının bir başlangıç olduğunu öne sürereki, 1 Ocak- 31 Aralık takviminden söz etmiyorum. Artık daha net anlaşılıyor ki, esas hikaye ve anahtar olay ABD seçimleri. Covid-19 pandemisiyle başlandı bu yıla; ABD Başkanlık seçimi sonrası oluşacak çalkantılarla yeni bir aşamaya geçilecek.Sürekli manşetlere bakarsanız... 'Bugün kaç kişi pozitif çıktı; insanlar maske taktı mı takmadı mı?' eksenine bağlı kalırsanız, "büyük hazırlığı" anlamanız mümkün olmayacak. Doğrusu detay gibi görünen haberlere bakmaktır" görüşünü savundu.

Babaoğlu, "Yeryüzü oligarklarının sadece sosyal düzeni değil, zihinlerimizi de baştan tasarlamaya başladıklarını belki o yolla görebilirsiniz. Bir polis açık kameralara tam sekiz dakika bakarak boynuna bastığı George Floyd'u öldürdü ve pandemiyle başlayan yıkım süreci birden sokak hareketlerine dönüştü. Ardından başkaları da gelecektir. Küreselciler kitleleri güzel kavramlar ve sloganlarla uyutmayı iyi biliyor." düşüncesini dile getirdi.

Babaoğlu, "1980-90'ları 'evrensel insan'la geçirmiştik, hatırlarsınız.Düşünsenize... Kim ırkçılığa karşı çıkmaz, nefret söylemine dur demez ki? Tıpkı LGBT projesinin birden bire "cinsiyet tercihi" söylemini terk edip yoğun biçimde 'aşk' kavramını kullanmaya başlaması gibi... Kim aşka sırtını dönebilir ki? Ne uyanıklık ama!.."

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