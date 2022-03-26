Sabah yazarı: Aydın Engin'in "bir esprisi vardı", yüzü hafızama gülerken kaydedilmiş isimlerden...

Sabah yazarı Melih Altınok, Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden olan yazarımız Aydın Engin'i yazdı.

Altınok, yazısının "Aydın Engin'in ardından..." başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Dün gazetelerde Cumhuriyet yazarı Aydın Engin'in vefat haberi vardı.

Sıkı muhalifti. Ama takip ettiğim kadarıyla son on yıldır, benim diyen liberalleri, solcuları Uğur Dündar'dan hallice bir Kemalist çizgiye savuran rüzgâra direndi...

Sivil siyasetin önemini yazılarından öğrendiğimiz çağdaşlarının aksine, günün sonunda seçilmiş bir siyasi lideri darbe imalarıyla tehdit eder hale gelmedi.

28 Şubat'taki özgürlükçü, eşitlikçi tavrını büyük oranda sürdürdü. Diyaloğa, farklılıklara açıktı. Anlamaya çalışma uğraşını hiç bırakmadı.

Bence hepsinden önemlisi, Aydın Engin'in "bir esprisi vardı..." Alain Delon'a "yeter artık" dedirten ihtiyarlık onu sertleştirmedi. Yüzü hafızamda gülerken kaydedilmiş isimlerden... Allah rahmet eylesin. Eşi Oya Baydar'a ve ailesine sabır dilerim."

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