Sabah yazarı: Artık ABD'nin korkulu rüyasıyız

Sabah yazarı Bercan Tutar, ABD’nin 2013 yılından bu yana Türkiye’ye ‘histeriye varan planlı saldırılarda’ bulunduğunu savunarak, bunun da ‘AKP’li yeni Türkiye’nin ‘vaziyeti idare' dönemini geride bırakıp 'idareye vaziyet' etmesinden’ kaynaklandığını iddia etti.

Tutar, “Bundan sonra korkunun ecele bir faydası olmayacak. Zira kim ne derse desin Yankeelerin terör imparatorluğunun çöküşü Türkiye'nin eliyle olacak” dedi.

Bercan Tutar’ın Sabah gazetesinin bugünkü (19 Ağustos) nüshasında yayımlanan ‘Artık ABD’nin korkulu rüyasıyız’ başlıklı yazısının ilgili bölümleri şöyle:

AK Parti 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi bundan sonra Türkiye'de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

ABD'nin 2013'ten bu yana devam eden ve son haftalarda histerik bir aşamaya varan planlı saldırılarının nedeni AK Partili yeni Türkiye'nin 'vaziyeti idare' dönemini geride bırakıp artık 'idareye vaziyet' etmesinden kaynaklanıyor.

(...)

Ortadoğu'ya yönelik ABD menşeli bu vahşeti deşifre edebilen ülke sadece Türkiye oldu.

Başkan Erdoğan ve AK Parti liderliğindeki Türkiye, İslam dünyasının makûs talihini yenerek emperyalist senaryoları alt üst etti.

Dolayısıyla prangalarını parçalayan Türkiye, İslam dünyasının da ilham kaynağı haline geldi.

Kurduğu vesayet ve sömürü düzeni kökten sarsılan ABD'nin işte bu yüzden stratejikhedefinde yer alıyoruz.

Ama artık yetti.

15 Temmuz destanını yazan Türkiye için yeni bir yüzyıl başlıyor.

Ve bundan sonra korkunun ecele bir faydası olmayacak.

Zira kim ne derse desin Yankeelerin terör imparatorluğunun çöküşü Türkiye'nin eliyle olacak.