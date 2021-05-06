Sabah yazarı Ardıç'tan MHP'ye: 'Yüzüncü yıla yüz madde' gibi reklam sloganlarına gerek yok, kepek şampuanı satmıyorsunuz

Sabah yazarı Engin Ardıç, MHP'nin hazırladığı 100 maddelik yeni anayasa önerisine ilişkin olarak, "Kusura bakmasınlar ama ben MHP'nin yeni anayasa taslağından bir şey anlamadım. Gerçi maddeler ayrıntılarıyla ortaya dökülmedi ama 'ana hatları' umut kırıcı" dedi.

Ardıç, "Ne yani, cumhurbaşkanı yardımcılarının atamayla değil de seçimle gelmeleri miydi bütün mesele? (Ki, seçimle gelmeleri elbette daha doğrudur.) 'Vatan millet Sakarya' edebiyatından oluşan bölümleri geçelim. Türk milleti 'Allah'ın lütfu' sayesinde mi varlık bulmuştur, kendi gayretiyle mi? Cami hutbesini camiye bırakın.

'Yüzüncü yıla yüz madde' gibi reklam sloganlarına da gerek yoktur. Kepek şampuanı satmıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Ardıç, "Ne yani, ilk beş maddenin tek maddede toplanması mıdır mesele? 'Başkanlık sistemi, kurumsal yapıya kavuşturulacak Ne demek bu? Nasıl yani? Şimdiki anayasada kurumsal değil midir? 'Türkiye Liyakat Kurumu' oluşturulacak... Nasıl yani? Hangi işlere bakacak? Hâkimler ve Savcılar Kurulu 'Yargı Yüksek Kurulu' oluyormuş, adı mı sorunluydu?" görüşünü dile getirdi.

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