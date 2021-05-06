MHP’nin hazırladığı yeni anayasa çalışmasının ayrıntıları belli olmaya başladı; AKP, bazı maddelere sıcak bakmıyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu 'nun haberine göre; AKP’nin “sıcak bakmadığı” ancak MHP’nin “ısrarla anayasada olması gerektiğini” savunduğu “iki başkan yardımcısının da halk tarafından seçilmesine yönelik” maddenin özünde, yurtdışı seyahatleri gibi durumlarda devletin başının “atanmışlara değil seçilmişlere bırakılmasının” amaçlandığına işaret ediliyor.

MHP’nin yeni anayasa çalışmasında “TBMM başkanının seçildikten sonra partisinden istifa etmesine” ilişkin madde de dikkat çekiyor. Böylece TBMM başkanının parlamentodaki olası uzlaşmazlıklara “tarafsız yaklaşabileceği ve gerektiğinde de siyasi partiler arasında arabuluculuk görevi üstlenebileceği” ifade ediliyor.

Çalışmada yer alan “Merkez Bankası’nın (MB) anayasal güvence altına alınmasına” yönelik madde de en fazla konuşulan maddelerden. Bu maddenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yetki göndermesi içerdiğine” dikkat çekiliyor. Erdoğan’ın, son zamanlarda, artan döviz kurları karşısında, “MB başkanlarını bir gece yarısı kararnameyle görevden aldığı”, bu maddeyle “başkanların bu şekilde görevden alınmasının önüne geçileceği” belirtiliyor.

Öte yandan çalışmada TBMM’ye “YÖK üyelerini seçme yetkisi” de öngörülüyor. Bu maddenin de iktidara, “üniversitelere rektör atamalarında TBMM’nin ve millet iradesinin etkin olması gerektiği” yönünde mesaj verdiği dillendiriliyor. Bu maddeyle üniversitelere “liyakat sahibi isimlerin rektör olarak atanmasının amaçlandığı” belirtiliyor. MHP’nin çalışmasında YÖK yerine “Türkiye Liyakat Kurulu” kurulması da öngörülüyor.