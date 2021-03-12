Sabah yazarı Ardıç’tan Playmen dergisinde yazdığını hatırlatan Ertuğrul Özkök’e: Aklın sıra "muhafazakârlarla aramızı bozmak" için yapıyorsan avucunu yalarsın

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "En ünlü edebiyat güncesini o gün ölü evinden kim aldı" başlıklı yazısında Playmen dergisinde yazdığı günlerini hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e bugünkü köşesinden, "Aklın sıra 'muhafazakârlarla aramızı bozmak' için yapıyorsan avucunu yalarsın" yanıtını verdi.

"Bunda utanılacak bir yan göremiyorum Ertuğrul"

Ardıç yazısında, "Ertuğrul aklı sıra bana kamış atmak için "Playmen dergisinde yazmış" olduğumu parçalı köşesinin hem de iki yerinde hatırlatıyor. Bunda utanılacak bir yan göremiyorum Ertuğrul.

Bunu aklın sıra 'muhafazakârlarla aramızı bozmak' için yapıyorsan avucunu yalarsın. Yoksa Barcelona'da başına gelenlerin intikamını mı almaya çalışıyorsun? (Meraklıları konuyu hatırlayacaklardır.)

Diğer bir kamış çabası olarak bana yönelttiğin 'iktidarın en hızlı kalemşoru' lafını da hiç ciddiye alacak değilim. 'Kalemşor senin babandır' diyeceğim ama bunu kime diyeyim? Aferin Ertuğrul... Bak, işi gücü bıraktık, halkımızı son derece yakından ilgilendiren önemli bir soruna kırk dört yıl sonra ışık tuttuk." ifadesini kullandı.